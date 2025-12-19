دومین رویداد خانواده مقاومت با عنوان «یلدای اقتدار» روز ۲۹ آذر از ساعت ۱۷:۳۰ در کوشک باغ هنر واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آبادو با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «یلدای اقتدار» با محوریت پاسداشت خانواده‌های شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت، میزبان بازخوانی روایت‌هایی از دفاع مقدس ۱۲ روزه خواهد بود که از سوی خانواده‌های شهدا روایت می‌شود.

در بخش‌های هنری این برنامه، اجرای قطعات موسیقایی می‌پردازد،استنداپ کمدی و خوانش اشعاری از حافظ انجام می شود.

در پایان این مراسم، از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

رویداد «یلدای اقتدار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقویت پیوند فرهنگی میان نسل‌ها در قالب روایت، هنر و آئین‌های ایرانی است.