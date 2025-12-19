پخش زنده
بی احتیاطی در نصب بخاری و شنا دو فوتی بر جای گذاشت.
گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اورژانس استان اصفهان؛ ظهر امروز در پی تماس شهروندی با سامانه ۱۱۵ مبنی بر حادثه گاز گرفتگی در واحد مسکونی در بادرود امدادگران به محل اعزام شدند.
در این حادثه مرد ۱۹ سالهای بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن به دلیل اشکال در نصب بخاری جان باخت.
همچنین امروز امدادگران اورژانس با دریافت گزارشی مبنی بر غرق شدن مردی ۷۰ ساله دراستخر آب کشاورزی در روستای شرودان فلاورجان به محل اعزام شدند.
قبل از ورود امدادگران این فرد جان باخته بود.