مرکز مدیریت راه‌های کشور از مسدود بودن ۲۲ محور مواصلاتی کشور شامل ۶ محور شریانی و ۱۶ محور غیرشریانی به‌دلیل بارش برف و باران و شرایط نامساعد جوی خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور ، تردد در محور‌های شمالی شامل چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان و بدون هرگونه مداخله جوی اعلام شده است.

در سایر محور‌های کشور نیز رفت‌وآمد وسایل نقلیه عادی جریان دارد، با این حال بارش برف و باران در محور‌هایی از استان‌های خراسان جنوبی، فارس، مرکزی، قم، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد ادامه دارد. همچنین بارش باران در محور‌های واقع در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خوزستان گزارش شده است.

محور‌های شریانی مسدود

طبق اطلاع رسمی مرکز مدیریت راه‌ها، محور‌های شریانی زیر تا اطلاع بعدی بسته هستند:

مسیر بندر خمیر – بندر لنگه در محدوده آبنمای کنخ

محور بندر خمیر – بندرعباس

مسیر دلگان – زهکلوت

محور بندر لنگه – پارسیان

مسیر بندر خمیر – بندر لنگه و بالعکس در حدفاصل پل دژگان تا پلیس‌راه بندر لنگه

محور جاسک – سیریک

محور‌های غیرشریانی دارای محدودیت تردد

همچنین محور‌های غیرشریانی زیر به‌دلیل شرایط جوی یا ریزش کوه و آبگرفتگی با محدودیت یا انسداد مواجه‌اند:

دوآب – بلده، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا، پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار، قلعه‌گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)، خوانسار – بویین و میاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک، جناح – کمشک، مسیر یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک) و فاریاب – زیارتعلی (آبنمای فاریاب).

مرکز مدیریت راه‌ها از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها اطلاع پیدا کنند و در صورت امکان، سفر‌های غیرضروری را به زمان دیگری موکول نمایند.