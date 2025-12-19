پخش زنده
مرکز مدیریت راههای کشور از مسدود بودن ۲۲ محور مواصلاتی کشور شامل ۶ محور شریانی و ۱۶ محور غیرشریانی بهدلیل بارش برف و باران و شرایط نامساعد جوی خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور ، تردد در محورهای شمالی شامل چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان و بدون هرگونه مداخله جوی اعلام شده است.
در سایر محورهای کشور نیز رفتوآمد وسایل نقلیه عادی جریان دارد، با این حال بارش برف و باران در محورهایی از استانهای خراسان جنوبی، فارس، مرکزی، قم، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد ادامه دارد. همچنین بارش باران در محورهای واقع در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خوزستان گزارش شده است.
محورهای شریانی مسدود
طبق اطلاع رسمی مرکز مدیریت راهها، محورهای شریانی زیر تا اطلاع بعدی بسته هستند:
مسیر بندر خمیر – بندر لنگه در محدوده آبنمای کنخ
محور بندر خمیر – بندرعباس
مسیر دلگان – زهکلوت
محور بندر لنگه – پارسیان
مسیر بندر خمیر – بندر لنگه و بالعکس در حدفاصل پل دژگان تا پلیسراه بندر لنگه
محور جاسک – سیریک
محورهای غیرشریانی دارای محدودیت تردد
همچنین محورهای غیرشریانی زیر بهدلیل شرایط جوی یا ریزش کوه و آبگرفتگی با محدودیت یا انسداد مواجهاند:
دوآب – بلده، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سیسخت – پادنا، پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار، قلعهگنج – رودبار (فرعی بیژنآباد)، خوانسار – بویین و میاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک، جناح – کمشک، مسیر یزد – دهشیر (فیضآباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک) و فاریاب – زیارتعلی (آبنمای فاریاب).
مرکز مدیریت راهها از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راهها اطلاع پیدا کنند و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول نمایند.