رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش گفت: با توجه به تهدیدات نوین دریایی و منطقهای، سیاستهای فرهنگی این نهاد به سمت تقویت تاب آوری ارتقای توان رزم و مصون سازی کارکنان در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن سوق یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مسیر تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا و با هدف ارتقای سطح فرهنگی اعتقادی و بصیرتی نیروی دریایی ارتش اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی طی سالهای اخیر رویکردی نوآورانه و جهادی را در دستور کار قرار داده است؛ آنچه در ادامه میآید شرحی دقیق از فعالیتها برنامهها و سیاستهای اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در گفتوگو با حجت الاسلام سعید نصیر الاسلامی رئیس این اداره است که میخوانید.
در ابتدا بفرمایید اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی چه رویکرد و برنامههایی برای تقویت باورهای دینی انقلابی و سازمانی در نیروی دریایی دارد؟
اعزام هدفمند کارکنان و خانوادهها به دورههای بصیرت و تعالی در طول سال نخستین گام ما در این عرصه است. این دورهها با توجه به نیاز مخاطبان و با بهره گیری از اساتید برجسته کشوری در مرکز تداوم آموزشهای بصیرتی مشهد برگزار میشود و کارکنان همراه با خانواده و فرزندان در آن حضور مییابند.
در کنار این دورهها کلاسهای تعالی خانواده در تمام مناطق و پایگاهها به صورت هفتگی و با حضور اساتید متخصص حوزه خانواده برگزار میشود همچنین ارتباط مؤثر با فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان از طریق برگزاری دورههای بصیرت ویژه دانش آموزان و دانشجویان در سطح ستاد و پایگاههای نیروی دریایی دنبال میشود. پشتیبانی فرهنگی از دانش آموزان مناطق کارکنان در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن سوق یافته است. جنوبی و مرزی کمتر توسعه یافته نیز از برنامههای مهم ما است. این کار با ارسال مجلات دانش آموزی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم صورت میگیرد.
از سوی دیگر شاخص سازی و معرفی خانوادهها و فرزندان موفق نیروی دریایی در حوزههای قرآنی فرهنگی و ورزشی در فضای مجازی و گردهماییها انجام میشود تا انگیزه و امید در خانوادهها تقویت شود.
استفاده از ظرفیت بسیج کویهای سازمانی با محوریت مساجد برگزاری حلقههای صالحین و نیز دورههای بصیرتی و تعالی خانواده ویژه مسئولان عقیدتی سیاسی و معاونان هماهنگ کننده آنها همراه با خانواده و فرزندان از برنامههای مکمل این مسیر است. این دورهها طی سه روز در مشهد و با برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط و بهره مندی از اساتید مجرب برگزار میشود.
برگزاری پویشهای فرهنگی و قرآنی در مناسبتهای ملی و مذهبی، اردوهای زیارتی و سیاحتی برای خانوادهها و فرزندان کارگاههای جهاد تبیین و سواد رسانه برای کارکنان پایور وظیفه و خانوادهها و همچنین تهیه کتابهای رمان و آثار صوتی ویژه کودک و نوجوان با محوریت معرفی ظرفیتهای نیروی دریایی از دیگر اقدامات ما در این حوزه است.
در شرایط جدید منطقهای و با افزایش تهدیدات دریایی، چه تغییراتی در سیاستها و برنامههای فرهنگی و سیاسی نیروی دریایی در دستور کار دارید؟
با توجه به تهدیدات نوین دریایی و منطقهای، سیاستهای فرهنگی اداره عقیدتی سیاسی به سمت تقویت تاب آوری ارتقای توان رزم و مصون سازی کارکنان در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن سوق یافته است.
در این راستا برنامههای فرهنگی هنری و قرآنی در خطوط مرزی و مناطق کمتر برخوردار اجرا میشود اعزام سخنرانان سیاسی برای ارتقای بصیرت در سواحل مکران غنی سازی اوقات فراغت فرزندان در مجتمعهای فرهنگی شهرکهای مسکونی با همکاری مدارس و بسیج و تولید محتوای فاخر فرهنگی با تقویت گروههای سرود و تئاتر از جمله اقدامات راهبردی ما در این حوزه است.
مهمترین اولویتهای شما در اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی چیست؟
اولویت اصلی ما ارتقای معنویت و بصیرت دینی در همه سطوح از کارکنان وظیفه و پایور تا خانوادهها و فرزندان است. تقویت روحیه خدمتی، انسجام سازمانی و توسعه فعالیتهای تربیتی نیز در صدر برنامههای ما قرار دارد. همچنین توجه ویژه به عفاف و حجاب تربیت مربیان قرآنی حمایت از خانوادههای آسیب پذیر و افزایش تعامل با نهادهای فرهنگی کشور از مهمترین محورهای کاری ما است.
در زمینه روز آمدسازی شیوههای تربیتی و فرهنگی برای تقویت ارتباط میان فرماندهان و کارکنان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
برای تقویت ارتباط انسانی و تربیتی میان فرمانده و کارکنان مجموعهای از دورههای بصیرت افزایی کارگاههای آموزشی نشستهای آزاداندیشی و جلسات مشاوره فردی طراحی شده است. افزون بر این با تشریح کامل فعالیتها برای فرماندهان تلاش میکنیم آنان با برنامههای فرهنگی و تربیتی آشنا شده و نقش فعال تری در اجرای آنها ایفا کنند.
آیا برنامهای برای استفاده از فناوریهای نوین و رسانههای دیجیتال در حوزه تبلیغات دینی و فرهنگی دارید؟
رسانههای نوین بخش جدایی ناپذیر ارتباط با مخاطب امروز هستند تولید محتوای مناسب در فضای مجازی از جمله برنامه تعاملی موج اقتدار و انتشار آن در سکوهایی مانند ایتا اینستاگرام و شبکههای درون سازمانی از فعالیتهای فعال این بخش است راه اندازی پویشهای انگیزشی همراه با اهدای جوایز نیز مخاطبان را به مشارکت فعال دعوت میکند در کنار اینها پیگیری و تولید فیلم سینمایی پویانمایی سریال و آثار نمایشی با محوریت مرکز فرهنگی و هنری موج و تعامل با صدا و سیما و دیگر نهادهای فرهنگی از مهمترین برنامههای ماست.
اداره عقیدتی سیاسی چگونه از کارکنان در ماموریتهای دریایی از نظر معنوی و روحی حمایت میکند؟
در مأموریتهای طولانی دریایی حضور روحانیون و متخصصان فرهنگی نقش مهمی در تقویت روحیه کارکنان دارد نماز جماعت برگزاری مراسم ملی و مذهبی سخنرانیهای کوتاه مشاورههای فردی مسابقات قرآنی و فرهنگی و پخش محتوای رسانهای بخشی از این پشتیبانی است. همچنین خانوادهها و فرزندان کارکنان اعزامی در این دورهها تنها نمیمانند و ما با ایجاد ارتباط مستمر و پیگیری مشکلات آنان حمایت روحی از خانواده و نیرو را همزمان پیش میبریم.
برای تقویت روحیه جهادی و فرهنگ ایثار در میان کادر نیروی دریایی ارتش چه طرحهایی دارید؟
برگزاری یادوارهها تبلیغات محیطی تولید مستند و کتاب در حوزه بزرگسال کودک و نوجوان جشنوارههای فرهنگی و هنری و محافل شعر از مهمترین برنامههای ما برای ترویج فرهنگ ایثار است. دیدار با خانوادههای شهدا اعزام به اردوهای زیارتی برگزاری همایشهای یاد یاران و حمایت از ازدواج و فرزندآوری از طریق همایش فرزند اولیها و زوجهای جوان نیز در همین مسیر قرار دارد.
درباره فعالیتهای قرآنی در نیروی دریایی هم توضیح دهید.
فعالیتهای قرآنی در نیروی دریایی ساختاری منسجم دارد. برگزاری شورای راهبردی برنامههای قرآنی، اجرای طرح «تسنیم» برای کارکنان وظیفه و پایور و خانوادهها اجرای طرح نهضت حفظ قرآن کریم و راه اندازی مدرسه مجازی آل عبا (ع) با محوریت آموزش تخصصی قرآن برای خواهران شاغل و خانوادهها بخشهایی از این فعالیت هاست. علاوه بر این طرحهای انگیزشی ویژه فرزندان حافظ قرآن، انعقاد تفاهم نامه با مؤسسات قرآنی سراسر کشور و اعزام نیروها به دورههای یک ساله حفظ کل قرآن با تقبل ۵۰ درصد شهریه توسط نیروی دریایی از برنامههای جاری ماست. اختصاص یک روز در ماه به صبحگاه معارفی نهج البلاغه و برگزاری اردوهای امام شناسی و میثاق یار ویژه کارکنان وظیفه نیز از اقدامات مستمر در این حوزه به شمار میرود.
پیام شما به کارکنان و خانوادهها چیست؟
کارکنان نیروی دریایی ستونهای استوار اقتدار دریایی ایران اسلامیاند و خانواده هایشان پشتیبانان واقعی این مسیر افتخار آفرین با ایمان بصیرت، عشق به وطن و روحیه جهادی میتوانیم در برابر هر تهدیدی بایستیم و پیام صلح قدرت و پیشرفت ملت ایران را به جهان منتقل کنیم این روز روز تجلیل از همه شماست.