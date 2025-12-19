به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد در آیین بهره برداری از ۱۰۴ واحد مسکن در شهرغرق آباد گفت: طرح هادی حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده و و در بیش از ۲۲ هزار روستا نیز این طرح اجرا شده است.

ایشان اظهار کردند: تاکنون ۵۷ درصد از منازل روستایی مقاوم سازی شده که با تلاش‌های صورت گرفته این عدد به ۶۰ درصد خواهد رسید

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: با صدور سند منازل و بهبود شرایطف شاهد ایجاد شرایط مناسب و محیط شاد برای مهاجرت مردم شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز گفت: در این مراسم کلنگ احداث ۸۰ واحد مسکن سراج ساوه در زمینی به مساحت ۲۴۵۰ متر مربع و احداث ساختمان اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوه در زمینی به مساحت ۲ هکتار به زمین زده شد.

علی عسگری افزود: براساس برنامه ریزی ها، قرار است ظرف سه سال آینده در استان مرکزی هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار جامعه هدف احداث شود.