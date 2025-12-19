پخش زنده
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته جشن پایان نوسازی و مقاوم سازی در مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد در آیین بهره برداری از ۱۰۴ واحد مسکن در شهرغرق آباد گفت: طرح هادی حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده و و در بیش از ۲۲ هزار روستا نیز این طرح اجرا شده است.
ایشان اظهار کردند: تاکنون ۵۷ درصد از منازل روستایی مقاوم سازی شده که با تلاشهای صورت گرفته این عدد به ۶۰ درصد خواهد رسید
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: با صدور سند منازل و بهبود شرایطف شاهد ایجاد شرایط مناسب و محیط شاد برای مهاجرت مردم شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز گفت: در این مراسم کلنگ احداث ۸۰ واحد مسکن سراج ساوه در زمینی به مساحت ۲۴۵۰ متر مربع و احداث ساختمان اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوه در زمینی به مساحت ۲ هکتار به زمین زده شد.
علی عسگری افزود: براساس برنامه ریزی ها، قرار است ظرف سه سال آینده در استان مرکزی هزار واحد مسکن برای دهکهای یک تا چهار جامعه هدف احداث شود.