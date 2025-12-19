پخش زنده
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی از نگهداری بیش از هزار و ۲۰۰ جلد نسخ خطی و چاپ سنگی در کتابخانه مرکزی ارومیه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی گفت: هرچه پیشینه مکتوب یک منطقه قویتر باشد، به همان میزان نسل کتابخوانتری تربیت میشود.
معصومی بیان کرد: در سطح استان آذربایجانغربی ۷۶ باب کتابخانه مستقل، ۲ کتابخانه سیار و ۲۵ کتابخانه مشارکتی به علاقمندان ارائه خدمت میکنند.
وی افزود: در کتابخانه مرکزی ارومیه بخش کودک، فضای کار اشتراکی، سالن مطالعه عمومی، اتاقکهای اختصاصی و بخش نشریات موجود بوده که در اختیار علاقمندان است.
خدیجه معصومی افزود: کتابخانه مرکزی ارومیه دارای بخشهای متنوعی از جمله کودک، تالار علم و خلاقیت، فضای کار اشتراکی، سالنهای اختصاصی، بخش نشریات، خدمات ویژه نابینایان و ناشنوایان و همچنین بخش نسخ خطی است که به اقشار مختلف جامعه خدمات ارائه میدهد و در کتابخانه مرکزی ارومیه بیش از ۳۰ هزار کتاب گویا داریم.
وی با اشاره به بخش نسخ خطی نیز گفت: در این بخش هزار و ۲۰۰ جلد نسخ خطی و چاپ سنگی داریم و افراد زیادی در استان دارای نسخ خطی هستند و تلاش ما بر غنیتر کردن مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی بیان کرد: این کتابخانه در سال جاری موفق به دریافت جایزه ملی از رییسجمهوری و کسب نشان فعالیت در حوزه گروههای خاص شده است.
وی با اشاره به سه پویش نیز گفت: پویش وقف کتاب، گلریزان کتاب و اهدای کتاب اهدای دانایی را امسال برگزار کردیم که کتابهای خوبی اهدا شد.
محمدرضا خردمند، اهداکننده کتب سنگی و نسخ خطی در ادامه این نشست، با بیان اینکه نگهداری اسناد و کتابهای کهن در منازل موجب از بین رفتن آنها میشود، گفت: این آثار باید به مراکز تخصصی منتقل شوند تا به شکل اصولی حفظ شده و مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: تلاش ما بر این است که اسناد و کتابها به کتابخانه مرکزی ارومیه سپرده شود تا در این مکان نگهداری و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.