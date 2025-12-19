پخش زنده
جاده ایذه به پیان که در سالهای اخیر بخشی از آن آسفالت شده، همچنان با مشکلات ایمنی، فرسودگی و کمعرض بودن روبهرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،کم عرض بودن جاده، پیچهای خطرناک و موانع زیاد از جمله مشکلاتی است که موجب بروز تصادفات متعدد در این جاده شده است.
گودرز ترکی زاده فرماندار ایذه در گفتگوی تلفنی در این زمینه با خبر سیمای خوزستان گفت: رفع مشکلات این جاده در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به طرح مشکلات این جاده در شورای ترافیک ایذه افزود: از یک ماه گذشته اقدامات کوتاه مدتی توسط اداره حمل و نقل جادهای و پلیس راه برای ایمن سازی مسیر از ایذه تا پیان انجام شده است.
ترکی زاده گفت: جلساتی توسط فرمانداری و راهداری برگزار و قرار شد در قالب طرح مطالعاتی پاشنه زاگرس زیرسازی تعریض و آسفالت این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تا پایان امسال این طرح به مناقصه خواهد رفت و به پیمانکار واگذار میشود و سال آینده این طرح اجرایی میشود.
فرماندار ایذه همچنین از رانندگان خواست نکات ایمنی را برای کاهش تصادفات در این مسیر رعایت کنند.