به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت سامانه بارشی به تناوب تا امروز ۲۸ آذر در بعضی ساعت‌ها در استان، افزایش ابر گاهی رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق، در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات گاهی بارش برف و باران و مه، در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و در برخی مناطق به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و ارتفاعات گاهی وزش باد نسبتا شدید تا وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته آینده، یخبندان و مه به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود همچنین از اوایل هفته آینده افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌ها مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا ۲۹ آذر کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۳۰ آذر) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم به‌تدریج غبار محلی با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.