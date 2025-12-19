شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی فرودگاه‌های کشور در حال حاضر عملیاتی و آماده خدمت‌رسانی به مسافران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این اطلاعیه، به دنبال بارش برف و باران، برودت شدید هوا و کاهش محسوس دما در برخی استان‌ها، تلاش مدیران و متخصصان فرودگاهی باعث شده تا عملیات پروازی بدون توقف ادامه یابد.

با این حال، با توجه به هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی درباره ناپایداری‌های جوی، شرکت فرودگاه‌ها تأکید کرده است که رعایت استانداردها و حفظ ایمنی پروازها در اولویت قرار دارد. این موضوع این احتمال را به وجود می‌آورد که پروازها به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی دچار تأخیر یا لغو شوند.

لذا، شرکت فرودگاه‌ها از تمامی مسافران محترم درخواست کرده است که پیش از عزیمت به سمت فرودگاه‌ها، حتماً با شماره تلفن ۱۹۹ تماس حاصل کرده و وضعیت پرواز خود را استعلام نمایند تا از هرگونه معطلی جلوگیری شود.