فردا شنبه، دمای هوای همدان در مناطق مختلف استان کاهش می‌یابد و در برخی نقاط به حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر هم می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس اداره‌کل هواشناسی همدان گفت: در ۲۴ ساعت آینده آسمان نیمه‌ابری تا تمام ابری همراه با بارش پراکنده برف و باران، مه صبحگاهی، سردی هوا و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

روح‌الله زاهدی افزود: از بامداد امروز جمعه، بارش برف و باران در بخش‌هایی از استان از جمله همدان، تویسرکان، نهاوند و اسدآباد گزارش شده است.

او تاکید کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش از روستای گنبد با پنج میلی‌متر و ایستگاه سعیدیه همدان نیز سه میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: برای امروز و در میانه‌های روز، در مناطقی از نیمه شرقی استان بارش‌های پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود، اما این سامانه بارشی به تدریج در حال خروج از آسمان استان است.

زاهدی گفت: برای امشب و فردا، پدیده مه و کاهش دید افقی در برخی از جاده‌ها و گردنه‌های استان دور از انتظار نیست و رانندگان باید احتیاط لازم را داشته باشند.

او افزود: با خروج سامانه بارشی، آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، هرچند روز دوشنبه در برخی از مناطق مرتفع و ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای هوای همدان به ترتیب ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر و سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر ثبت شده است.