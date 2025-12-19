پخش زنده
به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا، ۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در بین مددجویان زیر پوشش بهزیستی پیرانشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ روابط عمومی بهزیستی پیرانشهر اعلام کرد: این بستههای معیشتی با هدف حمایت از خانوارهای نیازمند و کمک به تأمین بخشی از اقلام ضروری آنان در آستانه شب یلدا تهیه و در اختیار مددجویان قرار گرفت.
اداره بهزیستی شهرستان پیرانشهر همواره تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و برنامهریزی هدفمند، خدمات حمایتی مؤثری را به جامعه هدف ارائه دهد و در مقاطع مختلف سال، بهویژه در مناسبتهای ملی و فرهنگی، از مددجویان زیر پوشش حمایت کند.