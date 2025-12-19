تردد در محور‌های مواصلاتی شمال استان روان، اما در گردنه‌های برفگیر، به دلیل لغزنده بودن جاده، تردد با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، گفت: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های پلیس راه و راهداری، تردد در محور‌های مواصلاتی شمال استان روان، اما در گردنه‌های برفگیر، به دلیل لغزنده بودن جاده، تردد با احتیاط کامل و سرعت مطمعنه امکان پذیر است.

سرهنگ "معین‌الدینی" با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از تمامی رانندگان خواست ضمن پرهیز از تردد‌های غیر ضرور در سطح جاده ها، پیش از سفر، علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ، وضعیت فنی خودرو را بررسی کرده و از سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، سیستم گرمایشی و چراغ‌های خودرو اطمینان حاصل نمایند.