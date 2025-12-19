پخش زنده
امروز: -
ائمه جمعه شهرهای مختلف استان یزد با تاکید بر شدت گرفتن جنگ رسانهای دشمن و هدف گیری ذهن نسل جوان، نقش نخبگان، معلمان و فعالان فرهنگی را در صیانت از افکار عمومی حیاتی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امام جمعه بهاباد در خطبههای نماز جمعه این هفته، مهمترین میدان تقابل امروز با دشمن را عرصه تبلیغات و رسانه دانست و گفت: دشمن با تمام توان در پی تسخیر ذهنها، باورها و قلبها بهویژه در میان نسل جوان است.
حجتالاسلام ابراهیمی افزود: براین اساس نخبگان، اهل علم، فرهنگیان و معلمان وظیفهای سنگین در مقابله با جنگ رسانهای دشمن دارند.
امام جمعه موقت میبد گفت: علم ارتباطات، شناخت مخاطب و فهم الگوریتمها یعنی حل مسئله، سواد، روایت و خلاقیت که ابزارهای ضروری برای جنگ رسانهای دشمن هستند.
حجت الاسلام کارگر، ارزش و کرامت زن را در عفت و پاکدامنی و اعمال صالحه دانست و گفت: این کرامت تا ابد ماندگار است.
امام جمعه زارچ در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به نزول رحمت الهی و بارشهای اخیر، شکرگزاری را مهمترین وظیفه مؤمنان در برابر نعمتهای خداوند دانست.
حجت الاسلام طباطبایی تأکید کرد: شکرگزاری حقیقی، زمینهساز تداوم نعمتها و افزایش برکات الهی در زندگی فردی و اجتماعی است.
امام جمعه خاتم بر ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز بهعنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی تأکید کرد و از مردم و دستگاههای اجرایی خواست در مصرف این نعمت الهی دقت بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام رضا زاده، شب لیلةالرغائب را فرصتی ویژه برای دعا، مناجات، استغفار و تقرب به خدا دانست و از مردم خواست از این شب برای ثبت اعمال نیک در پرونده معنوی خود بهره ببرند.
امام جمعه بافق با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند حوزه و دانشگاه، تولید علم را معیار اصلی ارزش دانشگاهها دانست و گفت: پایاننامهها باید ناظر بر مسائل واقعی جامعه باشند و صرف مدرکگرایی، پاسخگوی نیاز کشور نیست.
حجت الاسلام حسینی با تأکید بر نقش پیشگام مراکز علمی و حوزههای علمیه در تولید علم گفت: چرا همواره باید مصرفکننده دانش دیگران باشیم؟ حوزه و دانشگاه باید در کنار یکدیگر، پرچمدار تولید علم و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه باشند.
امام جمعه مهریز در خطبههای این هفته نماز جمعه، با اشاره به وضعیت معیشتی مردم، ساماندهی بازار و برخورد با گرانیها را مطالبه اصلی و فوری جامعه دانست.
حجتالاسلام محیالدینی تصریح کرد: ساماندهی زنجیره تولید تا توزیع و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، خواسته جدی مردم است.
امام جمعه اردکان در خطبههای نماز جمعه این هفته اردکان با اشاره به شب یلدا و فرصت دورهمیها و صله ارحام گفت: مناسبتها فرصت مناسبی است برای اینکه به یاد نیازمندان باشیم
حجت الاسلام شاکر جنگ امروز را جنگ رسانهای و فرهنگی عنوان کرد و گفت: امروز جنگ ما، جنگ نرم و جنگ رسانهای است.
امام جمعه مروست گفت ایام ماه رجب را در پیش داریم سعی کنید مراسمهای این ایام را باشکوه برگزار کنید و از مراسم معنوی اعتکاف حداکثر بهره را ببرید.
حجت الاسلام گندمی همچنین نزول رحمت الهی را شکر گفت واز مردم خواست، قدر این نعمت الهی را بدانند.