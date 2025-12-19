۵۰۰ پزشکان، پیراپزشکان، ماما‌ها و پرستاران کشور در همایش چالش‌ها و یافته‌های جدید پیشگیری از انتقال و درمان HPV در اصفهان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این همایش ملی دو روزه با هدف ارتقای آگاهی‌های علمی و تخصصی درباره ویروس HPV، آخرین دستاورد‌های پژوهشی، روش‌های نوین پیشگیری و درمان همچنین بررسی ابعاد سلامت خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزارشد.

شهرام حبیب زاده افزود: HPV یکی از ویروس‌های دارای DNA و با بیش از ۲۴۰ سویه مختلف، عامل اصلی بروز زگیل تناسلی است و می‌تواند نواحی تناسلی تا سر و گردن را درگیر کند، در واقع این ویروس می‌تواند بین ۳ تا ۷ روز در محیط زنده بماند و در برابر خشکی و گرما نیز مقاوم است.

دبیر همایش کشوری HPV نیز گفت: در این همایش ملی دو روزه موضوعاتی مانند راه‌های انتقال، پیشگیری، درمان و مسائل پزشک قانونی و روانپزشکی زگیل دستگاه تناسلی مطرح شد.

استاد و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: همچنین، این ویروس در دوران بارداری نیز قابل انتقال است.

بهروز عطایی بر واکسیناسیون، تغذیه سالم، فعالیت بدنی، مصرف کافی آب و رعایت بهداشت جنسی به عنوان مؤثرترین راهکار‌های پیشگیری از ابتلا به HPV تأکید کرد.