استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره برخی علائم هشداردهنده برای مراجعه فوری به روانپزشک یا اورژانس توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «پوران توکلی» تخصصی پرستاری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت آموزش خانوادهها برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در منزل، گفت: خانوادهها باید ماهیت بیماریهایی مانند افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی و اضطراب شدید را بشناسند و بتوانند علائم هشدار اولیه را از علائم شدید تشخیص دهند.
وی توضیح داد: آگاهی خانوادهها نسبت به محرکهای استرسزا، مدیریت درست داروها و پایبندی به روتین روزانه شامل خواب، تغذیه سالم و فعالیتهای سبک، نقش مهمی در پیشگیری از بحرانهای روانی دارد.
نشانه های تغییر رفتار را سریع تشخیص دهیم
این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: همچنین توجه به نشانههای تغییر رفتار بیمار از جمله کنارهگیری از اجتماع، تحریکپذیری شدید یا کاهش گفتوگو و غذا خوردن، میتواند خانواده را برای اقدام سریع آماده کند.
توکلی افزود: ارتباط آرام، گوش دادن فعال و پرهیز از سرزنش، نصیحت یا فشار کلامی، باعث کاهش اضطراب بیمار میشود؛ دادن فضای امن و مرز سالم به بیمار، حتی در مواقعی که نیاز به تنها بودن دارد، از تنش و بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری میکند.
علائم هشدار دهنده
وی یادآور شد: صحبت درباره مرگ یا خودکشی، انجام رفتارهای پرخطر یا کنارهگیری کامل از وظایف و اجتماع از جمله علائم هشداردهنده برای مراجعه فوری به روانپزشک یا اورژانس است.
توکلی افزود: آموزش خانوادهها نه تنها احتمال بروز بحران را کاهش میدهد، بلکه به ایجاد محیط امن و حمایتکننده، کاهش تنش و بهبود روند درمان بیماران روانپزشکی کمک میکند.