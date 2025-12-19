به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین مرحله از مسابقات آزاد تپانچه بانوان پنجشنبه ۲۷ آذر در مجموعه تیراندازی آزادی برگزار شد.

در پایان دور مقدماتی رده سنی بزرگسالان فاطمه احمدی از تهران، زهرا بزرگی از تهران، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، سامیه یاسی از هرمزگان، سارا هراتی از تهران، زینب طوماری از گیلان، هانیه رستمیان دختر پرافتخار ساروی از مازندران و ثنا فرحزادی از تهران راهی فینال شدند.

نتایج فینال مرحله سوم مسابقات آزاد بزرگسالان به شرح زیر است:

۱- هانیه رستمیان از مازندران

۲- زینب طوماری از گیلان

۳- سامیه یاسی از هرمزگان