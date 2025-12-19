پخش زنده
امروز: -
پرواز جدید در مسیر تهران ـ جیرفت و بالعکس به برنامه پروازی فرودگاه جیرفت افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس از افروده شدن پرواز جدید در مسیر تهران ـ جیرفت و بالعکس به برنامه پروازی فرودگاه جیرفت خبر داد.
بر اساس این برنامه پرواز یاد شده از این پس روز شنبه هر هفته انجام خواهد شد و هدف از راهاندازی آن تسهیل تردد شهروندان، بهبود دسترسی های حمل و نقلی و پاسخ به مطالبات مردم میباشد.
با این اقدام پروازهای تهران - جیرفت و بالعکس در روزهای شنبه، یکشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.