پرواز جدید در مسیر تهران ـ جیرفت و بالعکس به برنامه پروازی فرودگاه جیرفت افزوده شد.

آغاز پرواز شنبه‌ها تهران به جیرفت و بالعکس از تاریخ ۶ دی ماه

آغاز پرواز شنبه‌ها تهران به جیرفت و بالعکس از تاریخ ۶ دی ماه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس از افروده شدن پرواز جدید در مسیر تهران ـ جیرفت و بالعکس به برنامه پروازی فرودگاه جیرفت خبر داد.

بر اساس این برنامه پرواز یاد شده از این پس روز شنبه هر هفته انجام خواهد شد و هدف از راه‌اندازی آن تسهیل تردد شهروندان، بهبود دسترسی‌ های حمل و نقلی و پاسخ به مطالبات مردم می‌باشد.

با این اقدام پروازهای تهران - جیرفت و بالعکس در روزهای شنبه، یکشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.