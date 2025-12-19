رئیس راهداری سبزوار امروز حین خدمت به مردم ،مصدوم وروانه بیمارستان شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،خاکشور مدیر روابط عمومی راهداری سبزوار گفت:علی اصغر سمیعی زاده، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سبزوار بامداد امروز در مسیر جاده سبزوار - بردسکن حین بررسی محور دچار آسیب و شکستگی پا شد.

رئیس اداره راهداری سبزوار هم اکنون در بیمارستان امداد شهیدبهشتی سبزوار تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

برف و کولاک و لغزندگی سطح جاده دیشب موجب انسداد بخشی از جاده اصلی سبزوار-ششتمد- بردسکن شده بود که با تلاش عوامل راهداری برای بازگشایی مسیر‌ها، ۱۱۰ مسافر نیز اسکان اضطراری داده شدند.