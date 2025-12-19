به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه موقت شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به شیطنت‌های دشمنان علیه نظام و انقلاب گفت: تنها رمز خنثی کردن توطئه‌های دشمنان حفظ وحدت و یکپارچگی ملت است.

حجت الاسلام مرتضی پور جبار خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با حفظ وحدت و یگپارچگی خود دشمن را سر جای خود نشاندند و درس ایستادگی و مقاومت به امت‌های اسلامی دادند

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه زن اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی جامع و کامل زن مسلمان در برابر تهاجم فرهنگی غرب است

امام جمعه موقت شهرستان پلدشت با اشاره به اینکه جنگ اصلی امروز جنگ نرم و جنگ هویتی است افزود: جنگ اصلی امروز جنگ هویتی و نرم است و باید آرامش جنگی متناسب قرار گرفت تا هویت اسلامی. انقلابی ملت ایران حفظ شود و مقاومت گسترش یابد