در گوشهای از استان کردستان و در دل روستای ذکریان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد، حرکت ارزشمند و کمنظیری توسط مردم این روستا رقم خورده است؛ حرکتی که نمادی از همکاری، اتحاد و تلاش جمعی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، روستای ذکریان که سالها با مشکل دسترسی دشوار به مسیر اصلی مواجه بود و تنها از طریق جادهای طولانی و سخت امکان تردد داشت، امروز شاهد اقدامی تاریخی و اثرگذار است.
به همت اهالی این روستا، عملیات ساخت جادهای جدید برای تسهیل رفتوآمد آغاز شده و تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است. این جاده فاصلهای که پیشتر دو کیلومتر بود را به تنها ۳۸۰ متر کاهش میدهد و نقش چشمگیری در کوتاه شدن مسیر، صرفهجویی در زمان و توسعه ارتباطی منطقه خواهد داشت.
این پروژه که تنها با مشارکت، تلاش و همیاری مردم محلی آغاز شده، امروز به الگویی از قدرت همبستگی و اراده جمعی روستاییان تبدیل شده و نشان داده است که با اتحاد و عزم راسخ میتوان حتی در دل طبیعت کوهستانی و میان سنگهای سخت، مسیرهایی نو آفرید.