رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان از انسداد چند محور مواصلاتی در پی بارش‌های شدید برف و باران و طغیان رودخانه‌ها خبر داد.

انسداد چند محور مواصلاتی در جنوب استان کرمان به دلیل بارندگی و طغیان رودخانه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ جهانشاهی اعلام کرد: محور جیرفت به راین در محدوده گردنه «سربیژن» به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده و رانندگان می‌توانند از مسیر جبالبارز – دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: محور فاریاب به کلکسورک نیز به علت بارندگی و طغیان رودخانه، و همچنین محور فاریاب به جیرفت به دلیل شکستگی پل «محمدآباد کلانتر» تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

رئیس پلیس راه جنوب استان ادامه داد: محور قلعه‌گنج به رمشک در محدوده چاه زنگی و چاه دادخدا نیز به دلیل طغیان رودخانه بسته شده است. همچنین محور‌های رودبار به آبسردوئیه و رودبار به مظفرآباد نیز به همین دلیل مسدود هستند.

سرهنگ جهانشاهی با اشاره به وضعیت محور جیرفت به جبالبارز گفت: در این مسیر بارندگی شدید همراه با مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی گزارش شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تردد در سایر محور‌های جنوب استان کرمان در حال حاضر بدون مشکل در جریان است. با این حال، رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، و اطمینان از سلامت فنی خودرو، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.