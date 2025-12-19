پخش زنده
امام جمعه میاندوآب گفت: اذهان و السان مردم بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ شهر دنیا با ایران که محور مقاومت است همراه شده و دشمن این قدرت جهانی ایران را برنمیتابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و طرح این سؤال که چه کسی یا کسانی با ایران حمله کردند، اظهار کرد: نتانیاهو و ترامپ پیمانکار و لایههای بعدی تحمیل جنگ علیه ایران بودند و دشمن واقعی فراتر از آنها است ، زر، زور و تزویر سه ضلع دشمنی با ایران است و ما در جنگ ۱۲ روزه در واقع در مقابل زر، زور و تزویر قرار داشتیم.
وی با اشاره به داستان حضرت موسی (ع) و قوم یهود و با برشماری مصادیق امروزی زر، زور و تزویر، افزود: ضلع زور امروزی همان آمریکا و ناتو دستنشاندهها آن است که در دنیا به قلدری میپردازد.
حسنزاده با بیان اینکه ضلع تزویر امروز رسانه است که دشمن با بیش از ۴۵۰ شبکه ماهوارهای برای تغییر افکار و اذهان تلاش میکند، تصریح کرد: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا جای جلاد و شهید را عوض کرده و به سیاهنمایی علیه ایران بپردازد و ذهن مردم و جوانان ما را عوض کند.
امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: ضلع زر نیز هرچند برخی میگویند عربستان و امارات و... ولی برعکس اینها که گاو شیرده هستند؛ ضلع زر همان ۱۳ خاندان اصلی و ۳۰۰ خاندان فرعی صهیونیستی هستند که نباید از آنها غفلت کرد.
وی با بیان اینکه زر، زور و تزویر به پیمانکاری آمریکا و نتانیاهو و ناتو به ایران حمله کردند، افزود: ما در مقابل مثلث زر، زور و تزویر ایستادیم؛ اما دلیل اصلی حمله آنها این است که در کتاب پیامبران بنیاسرائیل حتی در انجیل حضرت عیسی (ع) آمده است : آن قومی که یهود را نابود میکند قوم پرشین هست و آن نام؛ نام ایران است و در کتاب تورات باب ۲۸ آمده است بعد از اینکه قوم یهود علیه خدا طغیان میکنند قومی بر شما حمله میکند ولو اینکه شما دیوارهای بلندی بر دور خود کشیدهاید تا در امان باشید؛ اما این قوم شما را نابود میکند و دیوارها را بر شما خراب میکنند و مثل عقاب بر سر شما فرود میآیند.
حسنزاده با اشاره به اینکه آن عقابهایی که نام برده شده در واقع موشکهای ما هستند که در جنگ ۱۲ روزه تنهایی گوشهای از قدرت آنها را دیدیم، گفت:صهیونیستها از دست ما دارند سکته میکند و به ما حمله میکند و از دیرباز نیز چنین بوده و دنبال نابودی ایران است.
امام جمعه میاندوآب افزود: امروز ایران در ۲۰۲۵ به عظمت اسلام و مسلمین تبدیل شده و جبهه مقاومت از اقصینقاط دنیا سر برآورده است و در موشکی، هستهای و سلولهای بنیادی تفکر بسیجی میدانداری میکند و صدای عدالتش نیز تا آن سوی دنیا رفته و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ شهر دنیا اذهانشان والسانشان با ایران که محور مقاومت است همراه شده و این قدرت جهانی ایران را برنمیتابند.
وی با تأکید بر اتحاد و همدلی در مقابل دشمن، تصریح کرد: برای صهیونیستها ؛ رنگ، نژاد، قومیت، زبان و حزب و جناح سیاسی ایرانی فرقی ندارد؛ چون آنها اعتقادشان این است که ایران نباشد.