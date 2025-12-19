سی و نهمین یادواره شهید احمد لزگی پنجشنبه ۲۷ آذر با حضور خانواده‌ها ی معزز شهدا و اقشار مختلف مردم در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سی و نهمین یادواره شهید احمد لزگی پنجشنبه ۲۷ آذر در حسینیه مدرسه بنام این شهید با حضور خانواده‌ها معززشهدا و اقشار مختلف مردم در ساری برگزار شد.

شهید لزگی در سال ۱۳۶۱ برای دفاع از خاک مقدس به جبهه اعزام شد و بعداز چهار سال حضور در عملیات‌های مختلف در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای چهار منطقه‌ام الرصاص به شهادت رسید.

پیکر خونین این شهید بعد از دو سال به آغوش خانواده بازگشت و در گلزار شهدای ساری به خاک سپرده شد.

از شهید احمد لزگی چهار فرزند پسر بنام‌های مصطفی، محمد، حمید و دانیال به یادگارمانده است.