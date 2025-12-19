پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین اعلام کرد: صبح امروز ۶ نفر از اهالی روستای توان در بخش الموت شرقی بر اثر گازگرفتگی دچار مسمومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این حادثه حوالی ساعت ۶ صبح به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به مرکز جامع سلامت معلمکلایه منتقل شدند که حال عمومی افراد حادثهدیده پایدار است.
اورژانس استان قزوین با توجه به برودت هوا در فصل زمستان، از شهروندان خواست در استفاده از وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کرده و از نصب اصولی دودکشها اطمینان حاصل کنند.