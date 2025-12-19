پخش زنده
در گرامیداشت روز ملی حملونقل، مراسمی با حضور مسئولان شهرستانی و فعالان این حوزه در میاندوآب برگزار و تلاشگران حوزه حملونقل تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت روز ملی حملونقل، مراسمی با حضور مسئولان شهرستانی و فعالان این حوزه در میاندوآب برگزار شد.
فرماندار میاندوآب گفت: فعالان حوزه حملونقل بار و مسافر این شهرستان با درک مسئولیت اجتماعی خود، زنجیرهای منسجم برای تأمین آرامش و ایمنی مردم در سفر ایجاد کردهاند.
امیر تیموری افزود: راهداران حافظان جان مردم در جادهها هستند و حضور مستمر نارنجیپوشان راهداری در محورهای مواصلاتی، مایه دلگرمی، امید و آرامش مسافران و فعالان حملونقل است و تلاشهای آنان شایسته قدردانی است.
امام جمعه میاندوآب نیز در این مراسم گفت: حملونقل ایمن و روان، یکی از ارکان مهم توسعه و آرامش اجتماعی است.
حجتالاسلام حسنزاده افزود: تلاش شبانهروزی رانندگان و راهداران، بهویژه در شرایط سخت جوی، خدمت بزرگی به مردم است که باید قدردان آن بود.
رئیس اداره راه و حملونقل جادهای میاندوآب هم با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری گفت: ارتقای ایمنی محورها، نگهداری مستمر راهها و حمایت از فعالان حملونقل در اولویت برنامههای این اداره قرار دارد.
فرجی افزود: با همکاری رانندگان، شرکتهای حملونقلی و مجموعه راهداری، تلاش میکنیم سفرهایی ایمنتر و روانتر برای شهروندان فراهم شود.
در پایان این مراسم از جمعی از فعالان و تلاشگران حوزه حملونقل شهرستان تجلیل بهعمل آمد