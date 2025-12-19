پخش زنده
امام جمعه موقت بوکان، در خطبههای این هفته بر اهمیت وفاداری به پیمانها با خدا، رسول و خانواده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در خطبههای نماز جمعه این هفته بوکان که به امامت ماموستا کریم رسولی برگزار شد، موضوع «وفا» به خانواده، پیامبر (ص)، اهل بیت و اصحاب مورد بررسی قرار گرفت.
امام جمعه موقت بوکان با اشاره به آیه اول سوره مائده، گفت: «خداوند میفرماید به عهد و پیمان با خدا، رسول و بستگان وفا کنید.»
وی اظهار داشت: «پدر و مادر، اسباب حضور ما در دنیا هستند. مادری که نه ماه فرزند را حمل میکند و پدری که پناهگاه مستحکم خانواده است، سزاوار وفاداری و خدمت در دوران پیری هستند.»
ماموستا رسولی با اشاره به سختیهای دوران کودکی پیامبر (ص) و حمایت عموی ایشان، ابوطالب، خاطرنشان کرد: «ابوطالب در تمام مراحل از رسول الله حمایت کرد و حتی زمانی که سران قریش ایشان را تهدید کردند، گفت: تا من زندهام، نمیگذارم به تو آسیبی برسد.»
امام جمعه موقت بوکان در ادامه از مردم خواست به برادران و خواهران خود وفادار باشند و گفت: «طمع دنیوی عامل بسیاری از ظلمها و اجحافهاست. خداوند بر تمام اعمال ما نظارت دارد و روزی از آن بازخواست خواهیم شد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گرانیها، از مسئولان خواست «هوای مردم را داشته باشند» و از کسبه و بازاریان درخواست کرد «ملاحظه معیشت مردم را بکنند.»