به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه همدان گفت: در جنگ اقتصادی باید با مردم صادقانه صحبت کرد، کوتاهی‌ها را پذیرفت و در صورت لزوم عذرخواهی کرد.

خطیب جمعه همدان تاکید کرد: مردم در جنگ نظامی کنار نظام ایستادند و در جنگ اقتصادی نیز اگر صداقت ببینند، همراهی می‌کنند.

او گفت: نقش قوه قضائیه در این میدان بسیار مهم است و باید با اقتدار بیشتری با مفسدان اقتصادی برخورد شود، چراکه برخی ناترازی‌ها در بانک‌های خصوصی سهم قابل‌توجهی در تورم دارند.

امام جمعه همدان با تأکید بر ضرورت میدان دادن عملی به نخبگان کشور افزود: اگر رئیس‌جمهور از ارائه راهکار سخن می‌گوید، این مطالبه نباید به تعارف سیاسی تبدیل شود و باید به‌صورت واقعی شنیده و اجرا شود.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان کشور و سخنان رئیس‌جمهور درباره استفاده از راهکار‌ها تصریح کرد: امروز کشور ما نخبگان فراوانی دارد که راهکار‌های متعددی ارائه می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وجود راهکار در حوزه مسکن گفت: بار‌ها عرض کرده‌ام که برای حل مشکل مسکن راهکار وجود دارد و می‌توان با برخی اقدامات، حداقل مشکل مسکن مردم را حل کرد.

او همچنین با اشاره به بارش‌های اخیر گفت: خداوند متعال را شاکر هستیم که شاهد نزول رحمت الهی بودیم، اما نکته مهم این است که این منابع باید مدیریت شود و این آب نباید هدر برود، چراکه کشور با خشکسالی مواجه است.

امام جمعه همدان با اشاره به هفته حمل‌ونقل نیز گفت: رانندگان و نیرو‌های راهداری زحمات فراوانی می‌کشند و در شرایط سخت، از جمله در جنگ ۱۲ روزه و شرایط جوی دشوار، نقش مهمی ایفا کردند و جا دارد از آنان قدردانی شود.

آیت الله شعبانی موثقی همچنین از شهدای راننده استان همدان یاد کرد و افزود: شهید هاتفی در اسدآباد و شهید رشید دینوری در همدان از جمله رانندگانی بودند که داوطلبانه در مسیر خدمت و دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

او در بخش دیگری از سخنانش از مردم خواست در مصرف انرژی به ویژه گاز در فصل سرد، دقت داشته باشند.