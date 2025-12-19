به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مشاور و دستیار معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در اصفهان گفت: در اجرای طرح ملی مشارکت مردمی کاشت یک میلیارد درخت، کاشت ۲۰ میلیون نهال سهم استان اصفهان است که در مدت چهار سال (از مهر تا مهر سال بعد) سالانه پنج میلیون نهال باید کاشته شود.

رضا احمدی افزود: در دوسال اول اجرای این طرح ، ۱۰۰ درصد کاشت ۱۰ میلیون نهال در استان اصفهان محقق شده است.

وی ادامه داد: در اجرای طرح ملی مشارکت مردمی در کاشت یک میلیارد درخت، از مهر سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۵۳۰ میلیون نهال در کشور تولید شده است.

مجری طرح ملی مشارکت مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: از این تعداد تاکنون حدود ۳۵۰ میلیون نهال در ۲۹۱ هکتار از عرصه‌های ملی کشور کاشته شده و نهال‌های منابع طبیعی رایگان در کشور توزیع می‌شود.

احمدی گفت: امسال در سومین سال اجرا از مهر تاکنون به علت کاهش بارش ها، روند اجرای برنامه کُند بوده و امیدواریم با بارش‌های اخیر این امر سرعت یابد.

وی، افزایش میزان نفوذپذیری آب‌های سطحی، جلوگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، ممانعت از گسترش ریزگرد‌ها و تثبیت شن‌های روان را از مزایای افزایش پوشش گیاهی و اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال بیان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز گفت: در استان اصفهان به علت محدودیت منابع آبی، بخشی از جنگل کاری با بذر‌هایی مانند گز شاهی، تاغ، قره داغ، و آتریپلکس است، که نیاز آبی کمی دارند.

محمد علی کاظمی با بیان اینکه سرانه جنگل به ازای هر نفر در دنیا، ۶۵ صدم هکتار است، افزود: هم اکنون در کشور، سرانه جنگل‌ها به ازای هر نفر ۱۷ صدم هکتار است که طبق قانون هوای پاک، این میزان باید به ۲۵ صدم هکتار برسد.

رهبر معظم انقلاب، نیمه اسفند سال ۱۴۰۱، موضوع کاشت سه نهال به ازای هر ایرانی را مطرح کردند و فرمودند: اگر به تعداد ملت ایران، به ازای هر نفر، سه نهال کاشته شود، این معنایش این است که در طول چهار سال، برنامه دولت در خصوص ایجاد یک میلیارد نهال تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی سالی ۲۵۰ میلیون نهال در طول چهار سال که از سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

حدود ۱۳۷ میلیون هکتار از زمین‌های کشور، را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند که حدود ۹ و هشت دهم میلیون هکتار آن در استان اصفهان است.