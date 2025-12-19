به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جواد محمدی، مدیرکل گمرک همدان با اشاره به راه‌اندازی ترانزیت ریلی سوخت اظهار کرد: ترانزیت سوخت از مرز باشماق به مقصد افغانستان با تکیه بر ظرفیت شبکه راه‌آهن و ایستگاه ریلی فامنین تا پایان سال جاری به مرحله اجرا می‌رسد.

وی افزود: اجرای این طرح، همدان را به یکی از حلقه‌های مهم کریدور ریلی ترانزیت سوخت کشور تبدیل می‌کند و منافع اقتصادی قابل توجهی برای راه‌آهن و شبکه بانکی استان به همراه خواهد داشت.

مدیرکل گمرک همدان با تشریح فرآیند اجرایی طرح گفت: سوخت پس از ورود از مرز باشماق، به‌صورت حمل ترکیبی به ایستگاه ریلی فامنین منتقل می‌شود و در این ایستگاه، پس از تخلیه از کامیون‌ها و تحت نظارت گمرک، به واگن‌های ریلی بارگیری خواهد شد.

محمدی ادامه داد: محموله‌های سوخت از طریق شبکه راه‌آهن سراسری به مرز ریلی سرخس منتقل شده و از آنجا به کشور افغانستان تحویل داده می‌شود.

وی با تأکید بر مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی تصریح کرد: توسعه ترانزیت ریلی سوخت، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی، موجب ایجاد درآمدهای پایدار برای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه راه‌آهن همدان و تقویت جایگاه استان در ترانزیت بین‌المللی خواهد شد.