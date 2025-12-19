پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کیاشهر با تأکید بر لزوم تقویت امید به آینده گفت: راه نجات جامعه در شرایط کنونی، بازگشت عملی به سیره شهداست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه کیاشهر در خطبههای امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به ابعاد جدید تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران گفت: جنگ امروز صرفاً یک جنگ نظامی نیست، بلکه دشمن با بهکارگیری ابزارهای شناختی، فرهنگی و رسانهای، بهدنبال تغییر هویت نسل جوان و تضعیف باورها و ارزشهای جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین نصرت امیدی افزود: تغییر سبک زندگی و برجستهسازی تفاوتهای نسلی، بهویژه تمرکز بر نسل جوان و نسل موسوم به «زد»، از مهمترین محورهای جنگ شناختی دشمن به شمار میرود.
وی با تأکید بر لزوم تقویت امید به آینده در جامعه تصریح کرد: راه نجات جامعه در شرایط کنونی، بازگشت عملی به سیره شهداست.
وی در پایان از رسانهها، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی و اجتماعی خواست در برابر جنگ شناختی دشمن، به تبیین واقعیتها، برجستهسازی نقاط ضعف نظام سلطه و تقویت روحیه مقاومت، امید و مسئولیتپذیری در جامعه بپردازند.