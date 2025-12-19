پخش زنده
امروز: -
مسابقات کشتی پهلوانی انتخابی بزرگسالان کردستان در سنندج آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات کشتی پهلوانی انتخابی بزرگسالان استان کردستان، از امروز به میزبانی شهر سنندج و در سالن ورزشی اوراز آغاز شد.
در این رقابتها که با حضور کشتیگیرانی از شهرستانهای مختلف استان برگزار میشود، پهلوانان گوششکسته در ۶ وزن به مصاف یکدیگر میروند تا نفرات برتر هر وزن مشخص شوند.
بر اساس اعلام مسئولان هیئت کشتی استان، قهرمانان و نفرات برتر اوزان مختلف پس از پایان رقابتها به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
این دوره از مسابقات با هدف انتخاب تیم استان کردستان برای رقابتهای ملی در حال برگزاری است و پیشبینی میشود شاهد مبارزات پرهیجان و نزدیک میان ورزشکاران شرکتکننده باشیم.