به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد پس از آنکه دولت انگلیس گروه هوادار فلسطین در این کشور با نام "فلسطین اکشن" (Palestine Action) را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، میزان بازداشت متهمان به فعالیت‌های تروریستی در این کشور ۶۶۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، از تابستان امسال تا کنون صد‌ها نفر از هواداران این سازمان، فقط به علت اینکه پلاکاردی در دست داشته‌اند که بر روی آن نوشته شده بود:" من با نسل کشی مخالفم، من از گروه "فلسطین اکشن" حمایت می‌کنم"، به اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی، دستگیر شده‌اند.

بر اساس آمار پلیس انگلیس، در یک سال منتهی به سپتامبر امسال، هزار و ۶۳۰ نفر در این کشور، با اتهام فعالیت تروریستی بازداشت شده‌اند که ۸۶ درصد از آنان، هوادار "فلسطین اکشن" هستند.

روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت پارسال در انگلیس، مجموعا ۲۴۸ نفر به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند که شمار دختران و زنان حامی "فلسطین اکشن"، ۴.۴ برابر بیش از پسران و مردان است.

در این گزارش همچنین سن طرفداران این گروه هوادار فلسطین، به مراتب بیشتر از افرادی است که به طور معمول، به اتهام فعالیت‌های تروریستی در انگلیس بازداشت می‌شوند به گونه‌ای که متوسط سن افراد بازداشت شده هوادار این گروه، ۵۷ سال است در حالی که درباره بازداشتی‌های مرتبط با دیگر گروه ها، ۳۰ سال است.

در ماه‌های اخیر موج اعتراض‌ها به دستگیری حامیان حقوق فلسطینیان گسترده شده است و در تازه‌ترین واکنش جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس و چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان و نیز جان مک دانل نماینده دیگر مجلس انگلیس در نشستی با حضور خانواده و وکیل هشت نفر از این زندانیان در نشستی در لندن اقدامات سرکوبگرانه حامیان فلسطین و بی توجهی به وضعیت جسمانی حامیان فلسطین، زندانی در زندان‌های انگلیس را به باد انتقاد گرفتند و پاسخگویی دولت و وزارت دادگستری انگلیس را خواستار شدند.

هشت نفر از حامیان فلسطین که به گفته وکلای آنان بیش از یک سال است بدون محاکمه به زندان افتاده‌اند، بیش از ۴۰ روز است در اعتراض به شرایط بد زندان و بلاتکلیفی و اینکه بدون محاکمه در زندان نگهداری می‌شوند، اعتصاب غذا کرده‌اند.