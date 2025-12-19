ماندگاری هوای سرد در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، آخرین وضعیت جوی در شبانه روز آینده این استان را تشریح و از ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته در این استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، علی کرمی از تداوم بارشهای پراکنده برف و باران در برخی نقاط استان خبرداد و افزود: با خروج سامانه ناپایدار از فردا، هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود و دما نیز به شدت اُفت میکند.
وی همچنین از تداوم بارشهای پراکنده و سپس استقرار هوای سرد و کاهش محسوس دما در استان خبرداد.
کرمی با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی در استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: بر اساس بررسی مُدلهای هواشناسی، تا پایان امروز جمعه، بیست و هشتم آذرماه، در نقاط مختلف استان، رگبار پراکنده باران و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از فردا شنبه، بیست نهم تا روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ، با خروج امواج ناپایدار از جو استان، شاهد تقویت نسبی پایداری جو، به تدریج کاهش ابر، افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای سرد هستیم.
کرمی به آمار بارش و نوسانات دمایی در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت، شهر یاسوج، ۸/۶ میلیمتر بارش را تجربه کرده و دمای هوا در این شهر بین ۰/۶ تا ۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.