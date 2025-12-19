مقامات نظامی و سیاسی در پریشتینا پایتخت کوزوو اعلام کردند برنامه تأمین و بهروزرسانی تسلیحات سنگین ارتش را ادامه میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، در همین راستا مقامات کوزوو سفارش جدیدی برای خرید توپهای هوکای 105 میلیمتری از آمریکا ثبت کردهاند، این تصمیم در چارچوب تقویت توان دفاعی و افزایش قابلیتهای ارتش اتخاذ شده است.
به گفته مقامات کوزوو، این خرید جدید بخشی از تلاش برای تقویت حمایت از امنیت ملی و پاسخ به تهدیدهای احتمالی در منطقه بالکان است. بر اساس پروژهٔ تامین تسلیحات، تجهیزات دفاعی خریداری شده شامل سامانههای مدرن توپخانهای میشود که میتواند برد و دقت آتش نیروهای مسلح را افزایش دهد. این تصمیم در حالی اعلام میشود که تنشهای سیاسی در منطقه بالکان ادامه دارد و کشورهای همسایه با دقت روند تقویت و بهروزرسانی ادوات نظامی را دنبال میکنند تحلیلگران بر این باورند این خریدها میتواند نقش مهمی در تعادل نظامی و استراتژیک در منطقه داشته باشد. همچنین تخمین زده شده که این توافق با شرکتهای آمریکایی شامل پشتیبانی فنی و آموزش پرسنل نیز خواهد بود، هرچند جزئیات کامل قرارداد هنوز منتشر نشده است. با وجود انتقادهایی از برخی احزاب سیاسی در داخل و همچنین واکنشهای دیپلماتیک احتمالی از سوی کشورهای همسایه، دولت کوزوو تأکید کرده است که این خرید تسلیحاتی برای تضمین امنیت و ثبات در مرزها ضروری است. این اعلامیهٔ رسمی بهخصوص در پی افزایش نگرانیها درباره تهدیدات نظامی بالقوه و مسائل مرزی منتشر شده است. ناظران سیاسی معتقدند که افزایش خرید تسلیحات سنگین از آمریکا میتواند نشانهای از گسترش مشارکت نظامی میان پریشتینا و واشنگتن باشد و میتواند در روابط آینده کشورهای بالکان غربی و شرکای بینالمللی تأثیر بگذارد.