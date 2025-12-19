نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مطالب مهمی را در مورد معیشت مردم، کاهش قیمت کالا‌ها و جبران خسارت مردم در بارندگی‌های اخیر بیان کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیت‌الله صفایی بوشهری با تبریک فرارسیدن میلاد امام محمدباقر (ع)، آن حضرت را احیاگر علوم ناب اسلامی و الگوی بردباری و حکمت در دوران اختناق دانست و افزود: نسل امروز با الگوگیری از شهدا و ایستادگی در مسیر آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، نگهبانان این نظام خواهند بود.

امام جمعه بوشهر به مسائل داخلی و استانی پرداختند و با اشاره به رونق اقتصادی و پیشرفت‌های زیرساختی استان، از مسئولان خواستند تا توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشند.

وی افزودند: مردم بوشهر در همه عرصه‌ها از دفاع مقدس تا امروز، همیشه پیشگام بوده‌اند و انتظار دارند که مسئولان نیز با خدمت‌گزاری صادقانه، مشکلات آنان را کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: استان‌های مرزی علاوه بر شرایط خاص، حساسیت‌ها و تهدیدها، باید از مزایای ویژه نیز برخوردار باشند.

وی افزود: در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست، باید کالا‌های اساسی و مورد نیاز خانوار‌ها به‌ویژه اقلامی مانند برنج، با قیمت ارزان‌تر و با حذف یا کاهش عوارض و هزینه‌های اضافی به دست مردم برسد.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت تدبیر ویژه مسئولان، اظهار کرد: انتظار می‌رود مسئولان با همت و برنامه‌ریزی مؤثر، تصمیماتی اتخاذ کنند تا مردم استان بوشهر از امتیازات مرزی بودن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز گفت: معظم‌له بر انتقال انگیزه‌ها، ارزش‌ها و روحیه دوران دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کردند؛ همان روحیه‌ای که موجب پیروزی ملت ایران در برابر تجاوز همه‌جانبه دشمنان شد.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: امروز نیز هر فردی در خانه، محل کار و محیط زندگی خود باید این ارزش‌ها را ترویج دهد و از آن غفلت نکند و در این مسیر، استفاده هنرمندانه از ظرفیت‌های پیشرفته رسانه‌ای یک ضرورت است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با مداحان اهل بیت (ع) تصریح کرد: به بیان معظم‌له، آرایش جنگی دشمن امروز رسانه‌ای است و جبهه انقلاب نیز باید آرایش مقاومت خود را متناسب با این نوع عملیات طراحی و اجرا کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری حضور هوشمندانه و هنرمندانه در عرصه رسانه، تبلیغات و ارائه گفتمان انقلاب در سطح ملی و جهانی را ضروری دانست.

امام جمعه بوشهر همچنین از برگزارکنندگان جشنواره علامه بلادی بوشهری و روحانیت استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: روحانیت این استان در طول تاریخ نقشی بی‌بدیل در مقاومت در برابر استعمار ایفا کرده است.

وی با اشاره به علمای مجاهدی همچون علامه بلادی، سیدعلی‌نقی دشتی و سیدمرتضی اهرمی افزود: این بزرگان با صدور حکم وجوب دفاع و همراهی مردم و سردارانی، چون رئیسعلی دلواری، اجازه ندادند استان بوشهر زیر سلطه بیگانگان قرار گیرد.

آیت الله صفایی بوشهری با گرامیداشت روز حمل‌ونقل و هفته فعالان این حوزه گفت: تلاش شبانه‌روزی فعالان حمل‌ونقل در جاده‌ها و عرصه‌های مختلف نقش مهمی در خدمت‌رسانی به مردم دارد و شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به بارندگی‌ها و طوفان‌های اخیر در استان، از مسئولان خواست هرچه سریع‌تر برای جبران خسارت‌های عمومی و خصوصی اقدام کنند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به وفاداری مردم استان بوشهر به انقلاب و مقام معظم رهبری گفت: مردم این استان همواره در همه عرصه‌ها پیشگام بوده‌اند و امروز نوبت مسئولان است که با تصمیمات درست، شرایط زندگی آنان را بهبود بخشند.

وی با تسلیت ایام شهادت امام هادی (ع) از علما، خطبا، مداحان و فعالان فرهنگی خواست با ارائه تحلیل‌های دقیق از سیره و راهبرد‌های ائمه معصومین (ع)، به‌ویژه امام هادی (ع)، نسل جوان را با مجاهدت‌ها و ایستادگی‌های تاریخ اسلام بیش از پیش آشنا کنند.