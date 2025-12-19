به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ به اهمیت راز و نیاز و عبادت به درگاه الهی اشاره کرد وگفت:راز و نیاز و عبادت باعث تقرب انسان‌ها به درگاه الهی و دوری انسان از گناه می‌شود.

حجت الاسلام مرادی همچنین به اهمیت صله ارحام اشاره کرد وگفت: در دین اسلام به صله ارحام تاکید فراوانی شده و با توجه به نزدیکی شب یلدا این شب بهترین فرصت برای صله ارحام می‌باشد.

امام جمعه شاهین‌دژ همچنین به فرارسیدن ماه رجب اشاره کرد و گفت: مؤمنان و نماز گزاران قدر این ایام را دانسته و با انجام اعمال ماه مبارک رجب در راه جلب رضای پرودگار تلاش کنند.