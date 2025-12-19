به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خطیب موقت نماز جمعه شهرکرد افزود: همه ما نسبت به شهدا مسولیم و باید قدردان آن‌ها باشیم.

حجت الاسلام همتیان تاکید کرد: جوانان ما با توجه به شرایط فعلی جهان و وجود ابزار‌های رسانه‌ای گسترده، وقتی در نماز جمعه یا مسجد حضور پیدا می‌کند یعنی مقتدرانه در برابر این جنگ نرم مقاومت می‌کند، البته باید این مسائل نهادینه و تبیین شوند.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: حماسه‌ای که جوانان غیور کشور در ۸ سال دفاع مقدس خلق کردند نخستین انگیزه شوق لقای الهی و شوق عرفانی بود.

حجت الاسلام همتیان با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب گفت: برخی زمان‌ها و مناسبت‌ها، زمانی موثر در رشد و تربیت انسان به شمار می‌رود و بهترین این زمان‌ها رجب، شعبان و رمضان است.

وی افزود: ماه رجب ماه بندگی خداوند است باید ارتباطمان با خدا تقویت شود.

امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه با اشاره به بارش رحمت الهی گفت: در روایات آمده است وقتی خدا به بنده‌ای نعمتی می‌دهد و در قبال آن از خداوند شکرگزاری می‌شود بلافاصله خدا دستور می‌دهد این نعمت ادامه یابد.