حجت الاسلام همتیان گفت: نسل امروز نسل ارزشمندی است و در برابر جنگ نرم مقاومت و ایستادگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خطیب موقت نماز جمعه شهرکرد افزود: همه ما نسبت به شهدا مسولیم و باید قدردان آنها باشیم.
حجت الاسلام همتیان تاکید کرد: جوانان ما با توجه به شرایط فعلی جهان و وجود ابزارهای رسانهای گسترده، وقتی در نماز جمعه یا مسجد حضور پیدا میکند یعنی مقتدرانه در برابر این جنگ نرم مقاومت میکند، البته باید این مسائل نهادینه و تبیین شوند.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: حماسهای که جوانان غیور کشور در ۸ سال دفاع مقدس خلق کردند نخستین انگیزه شوق لقای الهی و شوق عرفانی بود.
حجت الاسلام همتیان با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب گفت: برخی زمانها و مناسبتها، زمانی موثر در رشد و تربیت انسان به شمار میرود و بهترین این زمانها رجب، شعبان و رمضان است.
وی افزود: ماه رجب ماه بندگی خداوند است باید ارتباطمان با خدا تقویت شود.
امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه با اشاره به بارش رحمت الهی گفت: در روایات آمده است وقتی خدا به بندهای نعمتی میدهد و در قبال آن از خداوند شکرگزاری میشود بلافاصله خدا دستور میدهد این نعمت ادامه یابد.