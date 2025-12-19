پخش زنده
بستن رگ اشتها در افراد چاق، سند علمی نداشته و بنبست درمانی، احتمال بازگشت سریع وزن و بروز اختلالات عصبی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی با غیرعلمی دانستن روش بستن رگ اشتها برای بیماران چاق هشدار داد: چنین مداخلاتی نهتنها جایگزین روشهای علمی درمان چاقی نیست، بلکه میتواند با مسدود کردن رگهای حیاتی معده، مسیر درمان مؤثر و ایمن بیماران را بهطور کامل مسدود کند.
دکتر سعید سینا درباره موج تازهای از تبلیغات لاغری با عنوان بستن رگ اشتها، که بسیاری از افراد درگیر اضافهوزن را هدف قرار داده است، اظهار داشت: روشی که برخی مراکز آن را کمتهاجمی، بیخطر و موثر معرفی میکنند، طبق بررسیهای علمی و نظر متخصصان نشان میدهد که این تکنیک نهتنها پایه و سند معتبر ندارد، بلکه میتواند عوارضی جدی و جبرانناپذیر ایجاد کند.
سینا با انتقاد از رواج این روش و تاکید براین مهم که کمتهاجمی بودن هیچوقت دلیل بر ایمن بودن نیست، گفت: هیچ مطالعه معتبر، بلندمدت و قابلاستنادی وجود ندارد که نشان دهد دستکاری رگهای انتقالدهنده پیام گرسنگی باعث کاهش وزن پایدار میشود، حتی مشخص نیست چنین مداخلهای چه پیامدهایی بر جریان خون و مسیرهای عصبی خواهد داشت.
این متخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی همچنین تأکید کرد: این روش نهتنها جایگزین جراحیهای استاندارد مثل اسلیو یا بایپس نیست، بلکه به دلیل ناشناخته بودن عوارض، بیماران باید با احتیاط بسیار زیاد با آن برخورد کنند و نباید اجازه داد تبلیغات، جای علم را بگیرد.
در همین زمینه، دکتر ماهر کردی، فوقتخصص جراحی چاقی و لاپاراسکوپی، این تکنیک را بیشتر یک ایده آزمایشی تا روش درمانی دانست و افزود: هیچ شواهد محکمی مبنی بر تأثیر پایدار این روش بر کاهش وزن یا درمان بیماریهای همراه مثل دیابت و فشار خون وجود ندارد، حتی احتمال بازگشت سریع وزن یا بروز اختلالات عصبی نیز مطرح است.
کردی ضمن رد کامل این ادعا ابراز داشت: اصلاً چیزی به نام رگ اشتها در بدن وجود ندارد که بتوان آن را بست. اشتها توسط هورمونها، مغز و سیستم عصبی تنظیم میشود و نمیتوان با یک دستکاری ساده در عروق، آن را کنترل کرد.
دکتر ماهر با انتقاد شدید گفت: این تبلیغات بیشتر توسط افراد فاقد صلاحیت مطرح میشود. دستکاری غیرعلمی عروق ممکن است عوارض خطرناک مانند اختلال خونرسانی یا حتی آسیب به اندامها ایجاد کند، و این موضوع شوخیبردار نیست.
وی تصریح کرد: در این روش با مسدود شدن رگ اصلی معده، امکان انجام جراحیهای استاندارد درمان چاقی مانند اسلیو یا بایپس برای همیشه از بین میرود، زیرا اساس این جراحیها بر سلامت همان رگ است. انجام عملهای بعدی در این شرایط بسیار پرخطر بوده و حتی میتواند منجر به مرگ شود. از طرفی در بیماران دچار چاقی مفرط، کاهش وزن پایدار با این روش بعید است و با بازگشت وزن، بیمار وارد بنبست درمانی میشود؛ چراکه دیگر امکان استفاده از روشهای مؤثر جراحی را نخواهد داشت.
به گفته این متخصصان، یکی از دلایل گسترش چنین روشهایی، جذابیت وعدههای لاغری سریع و بیحوصلگی نسبت به روشهای علمی و اصولی است. آنان تأکید کردند که هیچ جایگزینی برای اصلاح سبک زندگی، تغذیه اصولی، فعالیت بدنی و روشهای پزشکی استاندارد وجود ندارد.