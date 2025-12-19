پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اهل سنت کیش بارندگیهای کمسابقه اخیر را نشانه رحمت خداوند دانست و گفت: با وجود شرایط دشوار جوی، بهواسطه آمادگی و همراهی دستگاهها و مردم بارندگیها مدیریت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، در خطبههای نماز جمعه بارندگیهای اخیر را جلوهای از رحمت الهی دانست و بر ضرورت شکرگزاری و قدردانی از نعمت های الهی تأکید کرد.
او با اشاره به شرایط خشکسالی سالهای گذشته، افزود: کاهش منابع آبی، نگرانی مردم، کشاورزان و دامداران را به دنبال داشت، اما خداوند مهربان بار دیگر رحمت خود را نازل کرد و زمینها، رودها و دریاچهها سیراب شدند.
امام جمعه اهل سنت کیش، با یادآوری آموزههای دینی درباره رحمت الهی، به روایت پیامبر اکرم (ص) درباره مهر مادری اشاره کرد و گفت: رحمت خداوند نسبت به بندگانش بیش از محبت مادر به فرزند است.
شیخ یعقوب شمس، گفت: این شرایط سخت جوی، آزمونی جدی برای مدیریت شهر در حوزه زیرساختهای شهری بود، اما به لطف خدا و با آمادگی و تلاش شبانهروزی نیروهای اجرایی و امدادی، بدون خسارت جانی و با حداقل آسیب پشت سر گذاشته شد.
او افزود: اطلاعرسانی دقیق از آغاز فعالیت سامانه بارشی انجام شد، مدیریت میدانی در کیش فعال بود و مسئولان با حضور مستقیم در نقاط حساس، از آمادگی زیرساختها اطمینان حاصل کردند و خدمات آب، برق و ارتباطات پایدار بود و آبهای سطحی جمع آوری شد و در کوتاهترین زمان محیط شهری ساماندهی شد.
امام جمعه اهل سنت کیش از تلاش نیروهای سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت عمران و خدمات، آب و برق، آتشنشانی، بنادر و فرودگاهها، فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی، ناحیه مقاومت بسیج، پلیس راهور، هلال احمر و ستاد مدیریت بحران قدردانی کرد و از مردم صبور و همراه کیش تشکر کرد.
شیخ یعقوب شمس با قدردانی ویژه از نیروهای خدمتگزار خدمات شهری و فضای سبز گفت: این نیروها که شاید کمتر دیده شوند، در سختترین شرایط جوی، شبانهروز و بیوقفه برای ایمنی معابر و ساماندهی شهر تلاش کردند و اجازه ندادند زندگی مردم دچار اختلال شود.