مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از کاهش چشمگیر ۷۵ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست، با اشاره به نتایج مثبت همکاری دستگاه‌های اجرایی و همیاران طبیعت، از کاهش حدود ۷۵ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع استان در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

وی، افزایش اقدامات پیشگیرانه، آموزش جوامع محلی و حضور به‌موقع نیرو‌های حفاظتی را از عوامل اصلی این کاهش چشمگیر دانست و افزود: استمرار مشارکت مردمی می‌تواند تضمین‌کننده حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به ضرورت پایش مستمر مناطق حساس استان اطهارکرد: برای ارتقای سطح نظارت و پیشگیری از تخلفات، حداقل ۱۵ دستگاه دوربین پایش حفاظتی مورد نیاز است که تاکنون تنها ۲ دستگاه خریداری شده و به‌زودی نصب می‌شود.

نجفی همچنین کمبود شدید نیروی حفاظتی را از چالش‌های جدی این حوزه دانست و افزود: بر اساس استانداردها، برای هر هزار هکتار عرصه منابع طبیعی یک جنگلبان و دو کمک‌جنگلبان لازم است، در حالی که هم اکنون به ازای هر ۲۳ هزار هکتار تنها یک نیروی حفاظتی در استان است.

وی، اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت را الزامی زیست‌محیطی و بین‌المللی دانست و تأکیدکرد: این طرح نقش مهمی در افزایش پوشش گیاهی، کاهش آلاینده‌ها، مقابله با تغییر اقلیم و حفظ منابع طبیعی دارد و مشارکت مردم و تشکل‌ها در تحقق اهداف آن ضروری است.

نجفی افزود: در همین راستا، شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آمادگی خود را برای مشارکت در کاشت، نگهداری و توسعه فضای سبز در قالب این طرح ملی اعلام کرده است.