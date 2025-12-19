پخش زنده
رقابتهای شطرنج باشگاههای استان تهران با صدرنشینی نمایندگان شهر تهران در دور هشتم پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای شطرنج باشگاههای استان تهران با حضور بیش از ۹۰۰ شطرنجباز در قالب ۱۵۴ تیم در حال پیگیریست.
نتایج لیگهای استان تهران تا پایان دور هشتم به شرح زیر است:
لیگ آقایان
۱. مدرسه شطرنج آیندگان ۱،
۲. پیشگام نوین شمال شرق
۳. مدرسه شطرنج آیندگان ۲
لیگ بانوان
۱. پیشگام سلامت پایدار
۲. ماتکده
۳. ارتعاشات صنعتی پیشگام
لیگ دسته یک ردههای سنی
۱. پیشگام سلامت پایدار تهران
۲. برنده شو vip
۳. تیزهوشان
لیگ دسته دو ردههای سنی
۱. برنده شو vip A
۲. هیات شطرنج بهارستان
۳. فرهنگسرای بهمن (جنوبغرب)
لیگ برتر ردههای سنی
۱. مدرسه شطرنج آهوران
۲. فرهنگسرای بهمن جنوبغرب
۳. مدرسه شطرنج آیندگان ۱