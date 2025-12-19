پخش زنده
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تمامی پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی در آمادگی کامل تولید گاز هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تشدید سرما در روزهای پیشرو اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و افزایش مصرف گاز، تمامی پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی در آمادگی کامل قرار دارند و با برنامهریزی دقیق، تعمیرات پیشگیرانه، تأمین بهموقع تجهیزات و هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، شرایط لازم برای عبور ایمن از روزهای سرد فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش مهم مردم در مدیریت مصرف انرژی یادآور شد: هرچند کارکنان صنعت گاز با تمام توان در مسیر تأمین پایدار گاز کشور تلاش میکنند، اما عبور موفق از پیک مصرف زمستانی بدون همراهی و همکاری هموطنان امکانپذیر نیست؛ رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، عایقبندی مناسب منازل و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی کشور دارد.