به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تشدید سرما در روز‌های پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و افزایش مصرف گاز، تمامی پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی در آمادگی کامل قرار دارند و با برنامه‌ریزی دقیق، تعمیرات پیشگیرانه، تأمین به‌موقع تجهیزات و هماهنگی مستمر میان واحد‌های عملیاتی و پشتیبانی، شرایط لازم برای عبور ایمن از روز‌های سرد فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش مهم مردم در مدیریت مصرف انرژی یادآور شد: هرچند کارکنان صنعت گاز با تمام توان در مسیر تأمین پایدار گاز کشور تلاش می‌کنند، اما عبور موفق از پیک مصرف زمستانی بدون همراهی و همکاری هموطنان امکان‌پذیر نیست؛ رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، عایق‌بندی مناسب منازل و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی کشور دارد.