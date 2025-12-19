به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: در گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک دستگاه خودروی پژوپارس در خیابان قربانی این شهرستان،۲ گروه عملیاتی از نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمد شکاری افزود: نجاتگران اقدامات اولیه پیش بیمارستانی را بر روی بیمار ۶۵ ساله انجام و مصدوم را پس از انتقال به محل امن، به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۸ کیلومتری شیراز قرار دارد.