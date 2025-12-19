در بیست و هشتمین روز آذر در جنوب، مرکز، شرق و دامنه‌های زاگرس باران یا برف بارید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بارش برف امروز مناطقی در استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و مرکزی را سفید پوش کرد.

باراش شدید باران هم در استان‌های بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان موجب سیراب شدن دشت‌ها و پرآب شدن رودخانه‌های فصلی شده است.

داده‌های سازمان هواشناسی نشان داد طی شبانه روز گذشته جزیره خارک با ثبت ۱۳۸ میلی‌متر بارندگی در صدر پربارش‌ترین نقاط کشور قرار گرفت.

مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بارندگی‌های نیمه دوم آذر در غرب و جنوب کشور از نظر شدت و گستره کم سابقه بوده است چراکه وقوع چنین بارش‌هایی در ماه آذر و پس از یک دوره خشکسالی طولانی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در الگو‌های جوی باشد.

براساس این گزارش کسری بارش‌های پاییز حالا به ۱۲ درصد رسیده است.