افزایش محسوس ورودی سدهای استان کرمان در پی بارندگیهای اخیر پایش لحظهای مخازن ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان با اشاره به تأثیر سامانه بارشی اخیر بر حوضههای آبریز استان، از افزایش قابل توجه ورودی سدها خبر داد و تأکید کرد: تمامی سدهای در حال بهرهبرداری استان بهصورت مستمر تحت رصد و پایش فنی قرار دارند.
مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه بارندگیهای اخیر نقش مؤثری در بهبود ورودی سدهای استان داشته است، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبتشده تا ساعت ۱۲ روز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، وضعیت آبگیری سدهای استان نشاندهنده افزایش ورودیها و فعال شدن روانابها در اغلب حوضههای آبریز است.
وی با اشاره به وضعیت سد جیرفت افزود: در حال حاضر حجم مخزن این سد به ۸۳.۴ میلیون مترمکعب رسیده و ورودی آن ۵۲۷ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده است که درصد پرشدگی مخزن را به ۲۶ درصد رسانده است. این افزایش ورودی نشاندهنده تأثیر مستقیم بارشهای اخیر در بالادست سد جیرفت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان درباره سد شهید سلیمانی نیز گفت: حجم فعلی مخزن این سد ۵.۰۵ میلیون مترمکعب بوده و ورودی آن ۰.۵ مترمکعب بر ثانیه است. در حال حاضر خروجی سد ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه تنظیم شده و درصد پرشدگی مخزن به ۱۳ درصد رسیده است.
وی در ادامه به وضعیت سد نساء بم اشاره کرد و افزود: حجم مخزن سد نساء در حال حاضر ۲۰.۸ میلیون مترمکعب است و ورودی این سد به ۱۴۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده که درصد پرشدگی مخزن را به ۱۲ درصد افزایش داده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان درباره سایر سدهای استان تصریح کرد: سد تنگوئیه سیرجان با حجم مخزن ۲.۶۲ میلیون مترمکعب، ورودی ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه و درصد پرشدگی ۷ درصد و سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) نیز با حجم مخزن ۷.۵۹ میلیون مترمکعب، ورودی ۱.۵ مترمکعب بر ثانیه و درصد پرشدگی ۱۰ درصد در شرایط پایدار و تحت کنترل قرار دارند.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه شرکت برای مدیریت شرایط احتمالی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی و احتمال وقوع روانابهای مقطعی، پایش لحظهای سدها، رودخانهها و تأسیسات آبی ادامه دارد و از شهروندان درخواست میشود ضمن توجه به هشدارهای صادره، از تردد و توقف در حریم رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.