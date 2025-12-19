به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام ادیب در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات بین‌المللی، آمریکا را دولتی دروغگو و سلطه‌طلب توصیف کرد و گفت: نمونه روشن سیاست‌های فریبکارانه آمریکا را می‌توان در برخورد با کشور‌هایی مانند ونزوئلا مشاهده کرد، جایی که با تحریم، فشار اقتصادی، دخالت سیاسی و غارت منابع، به‌دنبال تسلط بر ملت‌ها هستند.

او افزود: آمریکا همواره با بهانه‌سازی، ترور، تحریم و جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند کشور‌ها را تحت سلطه خود درآورد، اما ملت‌هایی که مسیر مقاومت را انتخاب کرده‌اند، برابر این توطئه‌ها ایستاده‌اند و تجربه ونزوئلا نشان داد که اعتماد به آمریکا نتیجه‌ای جز خسارت ندارد.

خطیب موقت نمازجمعه کیش با اشاره به وظیفه امت اسلامی، تصریح کرد: امروز حفظ وحدت، تقویت جبهه خودی، تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و پرهیز از اختلافات داخلی، مهم‌ترین وظیفه ما برابر دشمن است.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، افزود: این شهدا برای عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران جان خود را در راه خدا تقدیم کردند و امنیت امروز کشور، حاصل ایثار و مجاهدت آنان است و مسئولان نیز باید با حضور در بین مردم، مشکلات را از نزدیک بشنوند و برای حل آنها اقدام کنند، همان‌گونه که شهدا مسئولیت‌پذیر و مردمی بودند.

حجت‌الاسلام ادیب با بیان اینکه بی‌توجهی به مسیر و نقشه راه، انسان را دچار سردرگمی و خسارت می‌کند، گفت: اگر انسان نقشه راه نداشته باشد، در بزنگاه‌ها و حوادث دچار خطا می‌شود، تقوا همان نقشه راه الهی در زندگی دنیاست که مسیر درست را مشخص می‌کند.

او افزود: تقوا یعنی مراقبت مستمر در گفتار، رفتار، تصمیم‌گیری‌ها و روابط اجتماعی و انسان متقی در کلام، عمل و تعامل با خانواده، همسایگان، بستگان و جامعه مراقب است و همین مراقبت او را به رستگاری می‌رساند.

حجت‌الاسلام ادیب با تأکید بر تقویت روابط خانوادگی، گفت: شب یلدا بهانه‌ای ارزشمند برای صله‌رحم، آشتی دل‌ها و تجدید ارتباط با بستگان، همسایگان و آشنایان است و حتی دیدار‌های ساده و دورهمی‌های کم‌هزینه، می‌تواند پیوند‌های اجتماعی را تقویت کند.

او افزود: در کنار هم بودن خانواده‌ها، از سنت‌های اصیل اسلامی است که نباید از آن غفلت شود.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، با تبریک فرا رسیدن ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام، گفت: آن امام همام پرچمدار نهضت تبیین، علم و آگاهی در جهان اسلام بودند و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به معرفت، بصیرت و شناخت صحیح دین نیاز دارد.

او به سالروز شهادت امام هادی علیه‌السلام هم اشاره کرد و آن حضرت را نماد ایستادگی، صبر و هدایت در شرایط سخت سیاسی و اجتماعی دانست.