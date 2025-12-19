امام جمعه رشت با اشاره به اظهارات اخیر مقامات خارجی گفت: نظم غربی در حال فروپاشی است و جهان به سمت چندقطبی شدن حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امام جمعه رشت در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر با اشاره به سوم ماه رجب سالروز شهادت امام علی‌النقی (ع) گفت: امام هادی (ع) با ایجاد شبکه وکالت و تربیت فکری شیعیان، نقش مهمی در هدایت امت اسلامی در دوران سخت ایفا کردند و میراثی، چون زیارت جامعه کبیره، زیارت غدیریه و زیارت ناحیه مقدسه از آن حضرت به یادگار مانده است.

آیت‌الله رسول فلاحتی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام علی‌النقی (ع) و تبریک سالروز ولادت امام محمدباقر (ع)، با اشاره به تحولات بین‌المللی گفت: آنچه امروز برخی مقامات خارجی نیز به آن اذعان می‌کنند، همان سخنی است که سال‌ها رهبر معظم انقلاب و ملت ایران بیان کرده‌اند؛ نظم غربی در حال فروپاشی است و جهان به سمت چندقطبی شدن حرکت می‌کند.

امام جمعه رشت با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه روسیه افزود: اعتراف به افول نظم غربی، شکست تبعیت کورکورانه اروپا از آمریکا و نقش کشور‌های اروپایی در ایجاد جنگ‌های جهانی، مؤید حقانیت گفتمان جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله رسول فلاحتی با بیان اینکه رقابت‌های جهانی موجب به حاشیه رفتن مسئله فلسطین و پرونده هسته‌ای ایران شده است، گفت: صهیونیست‌ها با بهره‌گیری از جنگ نرم و مظلوم نمایی رسانه‌ای، تلاش دارند جنایات خود را پنهان کنند و حتی حوادث امنیتی ساختگی را برای انحراف افکار عمومی رقم می‌زنند.

وی با اشاره به تحولات اخیر در استرالیا گفت: برخی اقدامات تروریستی مشکوک، با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن به‌رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین انجام می‌شود تا افکار عمومی جهان از جنایات رژیم صهیونیستی منحرف شود.

امام جمعه رشت با انتقاد از همکاری برخی کشور‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی گفت: فروش میلیارد‌ها دلار سلاح به اسرائیل در حالی که مردم فلسطین، لبنان و یمن زیر بمباران هستند، خیانت آشکار به امت اسلامی است.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود:همان گونه که در جنگ ۱۲ روزه دشمنان شکست خوردند، هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا و هم‌پیمانانش هم با شکست مواجه خواهد شد و امت اسلامی در نهایت پیروز خواهد بود.

وی در پایان با دعا برای پیروزی جبهه مقاومت و عزت ملت ایران گفت: آینده از آن ملت‌های مقاوم است و وعده الهی تحقق خواهد یافت