مستند و فیلمهای «ایرانشهر»، «دردسرهای مردم» و «وثیقه»، از شبکههای قرآن، دو و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سالروز تبعید مقام معظم رهبری به شهرستان ایرانشهر از سوی رژیم پهلوی در آذر سال ۱۳۵۶، مستند «ایرانشهر»، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
این مستند به کارگردانی رضا کاشانی اسدی، امشب ساعت ۱۹:۲۵، پخش میشود.
حضرت آیتالله خامنهای، مبارز خستگیناپذیر نهضت اسلامی که مبارزاتش رژیم پهلوی را به ستوه آورده بود در ۲۸ آذر ۱۳۵۶ به ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان تبعید شدند. حضور ایشان در این شهرستان آغازی بر آشنایی و ارتباط با مردم بومی سنی و شیعه و ادامه فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایشان شد.
فیلم سینمایی «دردسرهای مردم»، محصول ۲۰۲۴ ایرلند به کارگردانی کریس کوتام، شنبه ۲۹ آذر ساعت ۰۰:۰۵ دقیقه بامداد از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم سینمایی با بازی کالم مینی، پاول ریزر و لویسان مک ایوی، درباره رگوس گورمن پیرمردی از اهالی ایرلند است که در بستر بیماری افتاده و مرگش را نزدیک میبیند. او از پسرش کیاران میخواهد به پسرعمویش باری در اسپانیا زنگ زده و او را به ایرلند دعوت کند تا به مشکلات خانوادگی گذشته که از زمان اجدادشان وجود داشته پایان دهد. باری مردی ثروتمند است که همسرش را در سالهای گذشته از دست داده است. نزدیکترین فرد به باری تنها دخترش ناتالیا است که او نیز به تارگی صاحب فرزند شده است. باری که اخیرا یک حمله قلبی را پشت سر گذاشته. با تشویق ناتالیا، دعوت کیاران را پذیرفته و به ایرلند میرود. فرگوس با دیدن او بسیار خوشحال میشود و داستان دلیل اختلافات را برایش تعریف میکند. او با تصور پایان یافتن مشکلات بین دو خانواده و با خیالی راحت، در حالی که نیمی از اموالش را در وصیت نامه به باری اختصاص داده از دنیا میرود. اما این آغاز ماجراست. اختلاف بین کیاران و باری بالا میگیرد. این دو عموزاده علیه یکدیگر اقداماتی انجام میدهند و.
فیلم سینمایی «وثیقه»، محصول ۲۰۰۴ آمریکا به کارگردانی مایکل مان، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تام کروز آمده است: ماکس یک راننده تاکسی است که شبی با مسافری عجیب برخورد میکند. ونیسنت یک قاتل حرفه ایی است که از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر که از سوی دادستانی در خطر افتادهاند استخدام شده است تا تمام شاهدان احتمالی را از بین ببرد. ماکس ناخواسته و مانند یک گروگان همراه ونیسنت میشود و کم کم به یکدیگر نزدیک شده و تمام سعی ماکس این است که خود، ونیسنت و آخرین قربانی را حفظ کند که در نهایت با مرگ ونیسنت فیلم به پایان میرسد.