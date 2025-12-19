پخش زنده
باشگاه تراکتور در واکنش به اتفاقهای دیدار روز گذشته برابر پرسپولیس بیانیه صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در متن بیانیه باشگاه تراکتور آمده است:
متأسفانه پیش از برگزاری دیدار روز گذشته، یکی از مدیران تیم حریف با مصاحبههایی کنایهآمیز و اظهاراتی خارج از چارچوب حرفهای، آگاهانه به دنبال تحریک هواداران تراکتور و ملتهبسازی فضای مسابقه بود؛ اقدامی که کاملاً مغایر با ادعاهای این باشگاه درباره «اخلاقمداری» است.
در ادامه همین مسیر، باشگاه پرسپولیس از یکسو خواستار اختصاص ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه یادگار امام (ره) شد و از سوی دیگر، سرمربی این تیم در گفتوگوی پیش از مسابقه از ظرفیت ۵۰ درصدی سخن گفت؛ تناقضی آشکار که نشان میدهد هدف اصلی، نه مطالبه قانونی، بلکه ایجاد فشار رسانهای و حاشیهسازی بوده است.
این در حالی است که باشگاه تراکتور، آگاهانه و مسئولانه، از هرگونه اظهارنظر پیش از مسابقه پرهیز کرد تا فضای بازی دچار التهاب نشود. حتی مصاحبه بازیکنان تیم با یکی از رسانهها لغو شد و طی اطلاعیههای رسمی متعدد، بارها از هواداران درخواست همکاری کامل با عوامل اجرایی مسابقه صورت گرفت. برخلاف رفتارهای حریف، باشگاه تراکتور تمام توان خود را برای برگزاری دیداری آرام و فوتبالی به کار بست؛ هرچند بهوضوح مشخص بود برخی به دنبال کشاندن بازی به حاشیه و «ماهیگیری از آب گلآلود» بودند که این تلاشها به نتیجه نرسید.
در خصوص ظرفیت ورزشگاه یادگار امام (ره) تأکید میشود که باشگاه تراکتور همواره و بدون استثنا، در تمامی دیدارهای خانگی خود، ۱۰ درصد ظرفیت را مطابق قوانین به تیم میهمان اختصاص داده و حتی آمادگی دارد در صورت حضور پرشمارتر هواداران تیمهای میهمان، به رسم مهماننوازی مردم آذربایجان، فضای بیشتری در اختیار آنان قرار دهد. تأمین امنیت این هواداران نیز همانند همیشه با همکاری نیروهای زحمتکش انتظامی استان انجام شده و خواهد شد.
با این وجود، واقعیت غیرقابل انکار آن است که باشگاه پرسپولیس طی ۱۵ سال گذشته حتی موفق به تکمیل نیمی از ظرفیت اختصاصیافته به هواداران خود در تبریز نشده است.
در جریان دیدار روز گذشته، علیرغم هیجان فوقالعاده بالای مسابقه که بدون تردید یکی از جذابترین بازیهای سالهای اخیر فوتبال ایران بود، هواداران تراکتور با وجود تحریکهای آشکار برخی بازیکنان تیم حریف، خویشتنداری مثالزدنی از خود نشان دادند. هیچگونه پرتاب سنگ، بطری یا اشیاء به زمین مسابقه صورت نگرفت و تصاویر زشتی که در دربی اخیر یا دیدار فصل گذشته پرسپولیس – تراکتور شاهد آن بودیم، تکرار نشد.
رفتارهای دوگانه فدراسیون فوتبال و ارکان انضباطی آن، یکی از دلایل اصلی تداوم التهاب و دور شدن فوتبال کشور از فضای آرامش است. نمونههای متعدد این رویکرد ناعادلانه، بر کسی پوشیده نیست؛ از جمله در فصل گذشته و در دیدار پرسپولیس و تراکتور در تهران که برخورد کمیته انضباطی با تیم میزبان، در برابر حواشی و تخلفات صورتگرفته، به شکلی کاملاً حداقلی و در حد «نوازش» بود. همچنین در فصل جاری و در جریان دربی پایتخت، اتفاقات تلخ و نگرانکنندهای روی سکوها رخ داد که منجر به مصدومیت چندین هوادار شد، اما فدراسیون فوتبال بهسادگی از کنار این حوادث عبور کرد و واکنش متناسبی نشان نداد.
از سوی دیگر، در بازیهایی که اساساً ارتباطی با باشگاه تراکتور نداشته، بارها شاهد اهانت هواداران پرسپولیس به این باشگاه بودهایم، اما این موارد نیز بدون پیگیری مؤثر و برخورد بازدارنده رها شده است. این در حالی است که کوچکترین اتفاق یا حاشیه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، بلافاصله از طریق رسانههای رنگی بزرگنمایی میشود و فدراسیون فوتبال نیز گویا آماده است تا شدیدترین برخوردها را صرفاً علیه باشگاه تراکتور اعمال کند. بدیهی است که چنین رویکردی، نهتنها با اصول عدالتمحور و نگاه مساوی به تمامی تیمها همخوانی ندارد، بلکه به تشدید بیاعتمادی و ملتهبتر شدن فضای فوتبال منجر خواهد شد.
یادآور میشود، تیم تراکتور و بازیکنانش فصل گذشته در بسیاری از ورزشگاهها هدف اهانت قرار گرفتند، و اگر کمیته انضباطی همانگونه که در بیانیه شبانه مدعی برخورد قاطع شده بود، عمل میکرد، امروز وضعیت ورزشگاههای کشور بسیار بهتر بود.
بر همین اساس، انتظار میرود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدون مصلحتاندیشی، به رفتارهای تحریکآمیز برخی بازیکنان تیم حریف که با شادیهای جنجالی و هدفمند مقابل هواداران تراکتور به دنبال برهم زدن جو مسابقه بودند، ورود قاطع داشته باشد.
باشگاه تراکتور بهصورت قاطع، هرگونه توهین، اهانت و رفتار غیراخلاقی در فوتبال را در تمامی ورزشگاهها و نسبت به هر تیم و هر فردی محکوم میکند و همواره بر این باور است که فوتبال باید در فضایی آرام، سالم و بهدور از تنش برگزار شود. بیتردید، سیاست و رویکرد باشگاه تراکتور نیز همواره حرکت در مسیر آرامش، احترام متقابل و حفظ شأن فوتبال ایران بوده و خواهد بود.