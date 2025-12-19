پخش زنده
با تقویت الگوهای پایدار هواشناسی، وزش باد، مه یا غبار صبحگاهی و سرمای هوا پدیده غالب جوی در آذربایجان غربی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم است که در برخی ساعات با افزایش وزش باد همراه خواهد شد.
همچنین با تقویت الگوهای پایدار در منطقه از اوایل هفته آینده وبه ویژه در ساعات اولیه روز مه یا غبار صبحگاهی پدیده غالب نقاط استان خواهد بود که این شرایط پایدار تا اواسط هفته ادامه خداهد داشت.
از لحاظ دمایی نیز با ریزش هوای سرد و شمالی شدن جریانات برودت و سرمای هوا در روزهای آینده در استان تداوم خواهد داشت.